Про це повідомляє IndieWire.

До роботи над сиквелом також приєднався сценарист оригінальної картини Скотт Бернс.

Проєкт поки знаходиться на ранній стадії й навряд чи стане прямим продовженням “Зараження”, але, за словами Содерберга, він може торкнутися схожих тем та ідей.

“Ми зі Скоттом Бернсом працюємо над філософським сиквелом “Зараження”, але в іншому контексті. Ви будете дивитися на них двох як на пару, але ці фільми будуть по-своєму різні. Ми вже якийсь час обговорюємо зі Скоттом: “Отже, яка наступна ітерація історії типу “Зараження”?”- розповів режисер.

Зазначимо, що оригінальний фільм 2011 року оповідає про вірус, який поширюється через фоміти, спроби медичних дослідників і представників громадської охорони здоров’я виявити й стримати хворобу, втрату громадського порядку в умовах пандемії та врешті відкриття вакцини, яка стримала поширення вірусу.

У 2020 році фільм отримав новий виток популярності у зв’язку з початком у Китаї пандемії COVID-19, яка пізніше поширилася по всьому світу.