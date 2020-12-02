Знаменитий голлівудський режисер Стівен Спілберг звернувся в поліцію після того, як отримав повідомлення із погрозами.

Про це повідомляє видання TMZ.

Так, Спілберг отримав у Twitter повідомлення від жінки з іменем Сара Чар. Жінка відверто написала, що готова піти на важкий злочин.

“Якщо мені особисто доведеться вбити людей за крадіжку моїх IP-адрес, то я це зроблю. Зрозумів мене?”- написала жінка.

Режисер вирішив не гаяти часу та звернувся у поліцію. Слідчі з’ясували, що підозрювана не просто розсилала погрози у соціальних мережах. Вона навіть купила вогнепальну зброю.

Крім того, жінку раніше заарештовували за погрози, домагання та переслідування знаменитостей.

Суд заборонив підозрюваній наближатися до Спілберга, його дружини та доньки ближче, ніж на 90 м.