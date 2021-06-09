Кадри з луками моделей у новій колекції опубліковані в Instagram-акаунті Supreme.

Бренд продемонстрував різноманітні вироби з архівними принтами від італійського люксового бренду Emilio Pucci, відомого своїми упізнаваними яскравими візерунками.

Анонс виходу спільної колекції Supreme доповнили розповіддю про італійського модельєра Еміліо Пуччі, який і створив однойменний бренд у післявоєнні роки. Там акцентують, що Еміліо Пуччі — автор сміливої та унікальної мови, а бренд Emilio Pucci® сьогодні намагається дати нове життя творінням свого засновника.

“Supreme працював з Еміліо Пуччі® над новою колекцією Spring 2021, де представлені архівні принти Fantasia (1970) та Tulipani (1965)”, — йдеться в повідомленні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Supreme (@supremenewyork)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Supreme (@supremenewyork)

До колекції увійшли сорочки, кофти, куртки, футболки, спортивні штани, окуляри, ремені тощо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Supreme (@supremenewyork)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Supreme (@supremenewyork)

Як зазначає видання Bussiness of Fashion, колекція, реліз якої запланований на 10 червня, продаватиметься Supreme в магазинах і в Інтернеті. Pucci продаватиме тільки через електронну комерцію.

“Цей крок пов’язаний з тим, що Pucci, що належить LVMH, намагається відновити свою діяльність з новим творчим напрямком і чіткішим акцентом на курортному одязі і його продажі в місцях відпочинку. Бренд, у якого не було креативного директора з 2017 року, налагодив партнерські відносини із зовнішніми дизайнерами для створення ажіотажу, а також найняв нову внутрішню команду”, — зауважують журналісти.