Кадри з луками моделей у новій колекції опубліковані в Instagram-акаунті Supreme.
Бренд продемонстрував різноманітні вироби з архівними принтами від італійського люксового бренду Emilio Pucci, відомого своїми упізнаваними яскравими візерунками.
Анонс виходу спільної колекції Supreme доповнили розповіддю про італійського модельєра Еміліо Пуччі, який і створив однойменний бренд у післявоєнні роки. Там акцентують, що Еміліо Пуччі — автор сміливої та унікальної мови, а бренд Emilio Pucci® сьогодні намагається дати нове життя творінням свого засновника.
“Supreme працював з Еміліо Пуччі® над новою колекцією Spring 2021, де представлені архівні принти Fantasia (1970) та Tulipani (1965)”, — йдеться в повідомленні.
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До колекції увійшли сорочки, кофти, куртки, футболки, спортивні штани, окуляри, ремені тощо.
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Як зазначає видання Bussiness of Fashion, колекція, реліз якої запланований на 10 червня, продаватиметься Supreme в магазинах і в Інтернеті. Pucci продаватиме тільки через електронну комерцію.
“Цей крок пов’язаний з тим, що Pucci, що належить LVMH, намагається відновити свою діяльність з новим творчим напрямком і чіткішим акцентом на курортному одязі і його продажі в місцях відпочинку. Бренд, у якого не було креативного директора з 2017 року, налагодив партнерські відносини із зовнішніми дизайнерами для створення ажіотажу, а також найняв нову внутрішню команду”, — зауважують журналісти.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія — виробник одягу і взуття VF Corporation придбала популярний бренд вуличного одягу Supreme за $2,1 млрд.