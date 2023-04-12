Marvel Studios випустила тизер-трейлер до свого нового фільму "Марвели", де розповідається про трьох супергероїнь.

Про це повідомляє hypebeast.

Головні ролі у фільмі виконали Керол Денверс, вона ж Капітан Марвел, Тейона Парріс у ролі Моніки Рамбо та Іман Веллані в ролі Камали Кхан, вона ж Міс Марвел.

Фільм розповідає про об’єднання трьох супергероїнь, які починають мінятися місцями кожного разу, коли використовують свої сили.

Що також виділяється в майбутній назві, це те, що вона є продовженням фільму Marvel Studios 2019 року “Капітан Марвел”.

Окрім вищезгаданих актрис, у фільмі знялися Семюел Л. Джексон у ролі Ніка Ф’юрі, Лашана Лінч у ролі Марії Рамбо, Тесса Томпсон у ролі Валькірії та інші.

Фільм “Марвели” вийде на великі екрани 10 листопада 2023 року.