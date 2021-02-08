Про це повідомляє HYPEBEAST.
Парк розваг буде оформлений в стилі повнометражних стрічок Хаяо Міядзакі – таких, як “Принцеса Мононоке”, “Мій сусід Тоторо”, “Служба доставки Кікі” і “Рухомий замок Хаула” і багатьох інших.
Студія вже випустила зображення, на яких показані деякі ключові місця. Основні визначні пам’ятки парку: Замок Хаула висотою 16 метрів, село в лісі Принцеси Мононоке, а також атракціон за мотивами фільму “Відьмина служба доставки”.
В цілому, створення тематичного парку Studio Ghibli обійдеться приблизно в 323 мільйони доларів. Він відкриється восени 2022 року в Меморіальному парку Експо в Нагакуте, в префектурі Айті в Японії.
- Раніше повідомлялося, що легендарний японський мультиплікатор Хаяо Міядзакі, який в 2013 році завершив кар’єру, занудьгував на пенсії і вирішив знову почати знімати.