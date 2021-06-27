Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

У центрі сюжету – Шанґ-Чі – вправний майстер бойових мистецтв, якого в юному віці навчив бути вбивцею його батько Венвен, але герой поїхав жити нормальним життям в Сан-Франциско. При цьому Шанґ-Чі все одно повинен протистояти своєму минулому, яке, як він думав, залишив позаду. Молодий хлопець знову опинився втягнутий в павутину таємничої організації “Десяти перснів”.

Постановником фільму став Дестін Креттон; головні ролі зіграли Сіму Лю, Аквафін, Тоні Люн Чу Вай і Мішель Йео.

Прем’єра картини відбудеться 2 вересня.

Комікси про Шанґ-Чі з’явилися в 1970-х роках і розповідали історію майстра бойових мистецтв, який боровся проти “Десяти перснів”.