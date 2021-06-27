Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.
У центрі сюжету – Шанґ-Чі – вправний майстер бойових мистецтв, якого в юному віці навчив бути вбивцею його батько Венвен, але герой поїхав жити нормальним життям в Сан-Франциско. При цьому Шанґ-Чі все одно повинен протистояти своєму минулому, яке, як він думав, залишив позаду. Молодий хлопець знову опинився втягнутий в павутину таємничої організації “Десяти перснів”.
Постановником фільму став Дестін Креттон; головні ролі зіграли Сіму Лю, Аквафін, Тоні Люн Чу Вай і Мішель Йео.
Прем’єра картини відбудеться 2 вересня.
Комікси про Шанґ-Чі з’явилися в 1970-х роках і розповідали історію майстра бойових мистецтв, який боровся проти “Десяти перснів”.
- Раніше студія Marvel випустила перший трейлер свого нового фільму “Шанґ-Чі та легенда десяти перснів”.