Про це пише видання Collider.

На відео актори Оуен Вілсон, Вунмі Мосаку і Софія Ді Мартіно читають текст, який їм показують за кадром.

Вони співають оди Локі, а коли усвідомлюють, що саме говорять, запитують, хто це написав. Далі камера переходить на усміхненого Тома Хіддлстон з планшетом і маркером в руці. Протилежно змісту серіалу короткометражка називається “Скромний Локі”.

Нові епізоди серіалу “Локі” виходять на платформі Disney + щосереди.

Події серіалу розгортаються після фільму “Месники: Фінал” (2019), де альтернативна версія Локі створила нову тимчасову лінію.

Виробництвом проєкту займалася Marvel Studios. Головним сценаристом серіалу став Майкл Волдрон, а режисеркою першого сезону — Кейт Херрон.