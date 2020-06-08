Про це пише видання Indiewire.

Спочатку режисер хотів вибрати темношкірих акторів відразу на роль Джонні Шторми і Сью Шторм. Однак студія відмовила йому в цьому. Тому Сью Сторм зіграє актриса Кейт Мара.

“Було багато суперечливих розмов, які велися за кулісами [про чорношкіру Сью Шторм], – сказав Транк. – Мене найбільше цікавили чорношкіра Сью Шторм, чорношкірий Джонні Шторм і чорношкірий Франклін Шторм. Але коли ви маєте справу зі студією в роботі над фільмом на кшталт “Фантастичної четвірки”, всі хочуть неупереджено подумати про те, ким будуть головні герої … Але коли справа дійшла до цього, я побачив значний опір в підборі саме чорношкірої актриси на цю роль “.

Як пояснив Джош, він шкодує, що не відстоював свою точку зору до кінця.

“Фантастична четвірка”, що стала перезавантаженням картини 2005 року, отримала в основному негативні відгуки від критиків і фанатів. В американському прокаті вона зібрала 56 млн доларів і 168 млн в світовому прокаті при бюджеті в 155 млн доларів.