Про це пише американський інтернет-журнал Deadline.
Це буде третій фільм франшизи. Творці планують змістити фокус оповіді з родини Ебботтів на всесвіт “Тихого місця”.
Режисером і сценаристом став Джефф Ніколс ( “Мад”, “Спеціальний опівнічний випуск”), а автором ідеї – постановник і виконавець однієї з головних ролей Джон Красінські (Джим з серіалу “Офіс”, в “Тихому місці” зіграв Лі Еббота).
Також відомо, що продюсерами проєкту стануть Майкл Бей, Ендрю Форм, Бред Фуллер і Еллісон Сігер. Хто ще, окрім Красінські, зніметься у картині, поки невідомо.
Стрічка з’явиться на екранах 31 березня 2023 року.
- Раніше повідомлялося, що фільм жахів “Тихе місце-2” за перші три дні після прем’єри зібрав у прокаті 48 млн доларів — він став найкасовішим фільмом в США з початку пандемії.