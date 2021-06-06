Студія Paramount назвала дату виходу спін-офф франшизи "Тихе місце" — фільм з'явиться на екранах 31 березня 2023 року.

Про це пише американський інтернет-журнал Deadline.

Це буде третій фільм франшизи. Творці планують змістити фокус оповіді з родини Ебботтів на всесвіт “Тихого місця”.

Режисером і сценаристом став Джефф Ніколс ( “Мад”, “Спеціальний опівнічний випуск”), а автором ідеї – постановник і виконавець однієї з головних ролей Джон Красінські (Джим з серіалу “Офіс”, в “Тихому місці” зіграв Лі Еббота).

Також відомо, що продюсерами проєкту стануть Майкл Бей, Ендрю Форм, Бред Фуллер і Еллісон Сігер. Хто ще, окрім Красінські, зніметься у картині, поки невідомо.

Стрічка з’явиться на екранах 31 березня 2023 року.