Про це пише видання Indiewire.

Короткометражний дивно зворушливий фільм створений режисером Стівеном Клей Хантером.

“Out” – це історія про молодого гея Грега, який живе окремо від батьків та збирається переїхати до великого міста, щоб жити зі своїм хлопцем Мануелем.

Несподівано життєрадісні батьки Грега приходять до нього в гості без попередження. Грегу доводиться щось вигадувати, щоб приховати докази своєї сексуальності і своїх відносин. Хлопцеві треба негайно заховати фотографію з Мануелем у рамці та календар сексуальних пожежних.