Про це пише видання Indiewire.
Короткометражний дивно зворушливий фільм створений режисером Стівеном Клей Хантером.
“Out” – це історія про молодого гея Грега, який живе окремо від батьків та збирається переїхати до великого міста, щоб жити зі своїм хлопцем Мануелем.
Несподівано життєрадісні батьки Грега приходять до нього в гості без попередження. Грегу доводиться щось вигадувати, щоб приховати докази своєї сексуальності і своїх відносин. Хлопцеві треба негайно заховати фотографію з Мануелем у рамці та календар сексуальних пожежних.
- Disney і Pixar представили перший повноцінний трейлер нового повнометражного анімаційного фільму “Душа” (Soul).