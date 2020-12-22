Про це повідомляє The Wall Street Journal і Reuters.

За словами джерел, компанія MGM зв’язалася з інвестиційними компаніями Morgan Stanley і LionTree LLC і почала формальний процес продажу.

Зазначається, що ринкова вартість компанії становить близько 5,5 млрд доларів, виходячи з акцій, що обертаються в приватному порядку, включаючи борг.

Найбільший акціонер MGM, американський фонд Anchorage Capital Group, в останні роки виявився під тиском через слабкі показники і втрату клієнтів, а основна частка його вкладень на тлі скорочення розмірів фонду припадає на інвестиції в MGM.

Корпорація протягом декількох років намагалася продати Metro-Goldwyn-Mayer, але ніяк не могла домовитися про ціну з покупцями. Наприклад, в 2018 році підприємці вели переговори з Apple.

ДОВІДКА. Metro-Goldwyn-Mayer – американська компанія, що спеціалізується на виробництві та прокаті кіно- і відеопродукції. З 1924 по 1942 роки – беззаперечний лідер голлівудської кіноіндустрії. Слідом за крахом студійної системи MGM не змогла пристосуватися до реалій Нового Голлівуду і після багаторазової зміни власників оголосила в 2010 році про банкрутство, але незабаром повідомила, що виходить з нього.

Кіностудії належать права на такі відомі фільми, як “Роккі”, “Мовчання ягнят”, “Людина дощу”, “Термінатор”, “Розповідь служниці” і “Вікінги”. Також компанія спільно з Danjaq LLC володіє правами на фільми про агента британської розвідки Джеймса Бонда – це найбільший актив MGM.