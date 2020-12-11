31-річна акторка Лілі Коллінз, відома за роллю у серіалі “Емілі у Парижі”, знялася у стильній фотосесії та приміряла сукні відомих дизайнерів.

Так, зірка стала головною героїнею нового номера американського журналу In Style.

Акторка позувала у вишуканих сукнях від Miu Miu і Vera Wang. Також Коллінг приміряла стильні аутфіти від Alexander Wang і David Koma. Довершували образи елітні прикраси від Cartier.

В інтерв’ю виданню акторка розповіла про труднощі з вивченням французької мови. Коллінз пообіцяла, що її героїня Емілі у другому сезоні знатиме французьку краще.

“Я, на відміну від Емілі, чудово розумію французьку, я виросла, вивчаючи французьку і знаю мову досить добре. Колись я навіть мріяла французькою. Мені здається, що Емілі буде краще знати французьку в другому сезоні”, – розповіла зірка.

За словами акторки, творці серіалу не планують змінювати концепцію через негативні відгуки глядачів. До критики головна героїня ставиться із розумінням.

“Люди завжди будуть знаходити гарне і погане в усьому. І оскільки у нас є можливість зняти другий сезон, ми не можемо брати до уваги всі зауваження”, – повідомила акторка.