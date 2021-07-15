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Суд дозволив Брітні Спірс найняти свого адвоката, щоб звільнитися від опікунства

Суд Лос-Анджелеса заявив, що американська поп-зірка Брітні Спірс може вибрати адвоката в боротьбі за припинення свого спірного опікунства.

Четвер, 15 липня 2021, 12:50

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Рішення було прийнято в середу, коли Спірс звернулася до суду вдруге менш ніж за місяць.

Співачка ще раз зажадала, щоб її батько, Джеймі Спірс, був виключений з юридичної угоди, яка контролювала її справи протягом багатьох років.

Минулого місяця в суді вона звернулася з драматичним закликом припинити дію угоди. У середу вона повторила цей заклик в емоційній заяві, в якій вона закликала звинуватити свого батька в “зловживанні опікунством”.

“Я тут, щоб висунути звинувачення. Я злюся і піду до кінця. Ви дозволяєте моєму батькові зруйнувати моє життя. Я повинна позбутися від батька і звинуватити його в зловживанні опікунством”, – сказала Спірс, звертаючись до суду.

Нагадаємо, Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою. За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

23 червня Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили це зробити.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Теги: адвокат, Брітні Спірс, Джеймі Спірс, опікунство, суд

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