Суд дозволив Брітні Спірс найняти свого адвоката, щоб звільнитися від опікунства

Суд Лос-Анджелеса заявив, що американська поп-зірка Брітні Спірс може вибрати адвоката в боротьбі за припинення свого спірного опікунства.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Рішення було прийнято в середу, коли Спірс звернулася до суду вдруге менш ніж за місяць.

Співачка ще раз зажадала, щоб її батько, Джеймі Спірс, був виключений з юридичної угоди, яка контролювала її справи протягом багатьох років.

Минулого місяця в суді вона звернулася з драматичним закликом припинити дію угоди. У середу вона повторила цей заклик в емоційній заяві, в якій вона закликала звинуватити свого батька в “зловживанні опікунством”.

“Я тут, щоб висунути звинувачення. Я злюся і піду до кінця. Ви дозволяєте моєму батькові зруйнувати моє життя. Я повинна позбутися від батька і звинуватити його в зловживанні опікунством”, – сказала Спірс, звертаючись до суду.

Нагадаємо, Брітні Спірс звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.