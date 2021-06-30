Про це повідомляє американське видання NBC News.
У 2018 році Косбі визнали винним у сексуальному насиллі щодо жінки, на ім’я Андреа Констанд. Вона стверджувала, що комік зґвалтував її у своєму будинку у 2004 році. Він зробив це після того, як дав жінці невідомі препарати.
Верховний суд встановив, що попередній прокурор домовився з Косбі, пообіцявши коміку, що тому не пред’являть звинувачення.
До цього про коміка говорили, як про зразкового батька та чоловіка. Така “слава” в Косбі з’явилася після телевізійного серіалу “Шоу Косбі” в 1980-х роках. Його називали “Тато Америки”.
Але після того, як Косбі звинуватили в сексуальному насиллі десятки жінок, комік став одним із засуджених в рамках руху #MeToo.
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.
- Гарві Вайнштейн вирішив оскаржити свій вирок за зґвалтування. Він домагається нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі.