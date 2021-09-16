Суд відхилив позов про сексуальне насильство проти Меріліна Менсона

Про це повідомляє журнал People.

Згідно із судовими документами, позивачкою є жінка на ім’я Джейн Доу. Вона стверджувала, що перебувала в романтичних стосунках з рок-музикантом у 2011 році й неодноразово піддавалася насильству з його боку.

У позові також стверджується, що Мерілін жорстоко принижував жінку і погрожував вбивством. Джейн Доу подала в суд проти Менсона у травні цього року, оскільки “до лютого 2021 року змушена була придушувати свої спогади”. Доу вимагала від Менсона відшкодування моральної шкоди. Однак суддя визнав, що фактів позову недостатньо для розгляду, і, крім того, термін позовної давності вже минув.

Однак це рішення не означає, що це справа остаточно закрита. Суддя дав Джейн Доу 20 днів, щоб подати нову скаргу. Адвокати позивачки Адам Вольф і Трейсі Кован впевнені, що у їх клієнтки є шанс виграти справу.

“Мерілін Менсон хоче змусити нашу клієнтку замовкнути й не говорити про зґвалтування. Він спробував використовувати технічні юридичні аргументи, щоб повністю закрити її справу. Суддя ретельно проаналізував справу і справедливо ухвалив, що вона може бути продовжена, якщо Доу внесе зміни у свою заяву, додавши деякі деталі. Ми маємо намір внести поправки з цими додатковими деталями найближчим часом і з нетерпінням чекаємо можливості змусити Менсона відповісти за свої дії”, – заявили юристи.

Представники музиканта не відповіли на коментарі.