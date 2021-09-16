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Суд відхилив позов про сексуальне насильство проти Меріліна Менсона

Верховний суд Лос-Анджелеса відхилив позов про сексуальне насильство проти музиканта Меріліна Менсона.

Четвер, 16 вересня 2021, 15:52

Фото: Gettyimage

Про це повідомляє журнал People.

Згідно із судовими документами, позивачкою є жінка на ім’я Джейн Доу. Вона стверджувала, що перебувала в романтичних стосунках з рок-музикантом у 2011 році й неодноразово піддавалася насильству з його боку. 

У позові також стверджується, що Мерілін жорстоко принижував жінку і погрожував вбивством. Джейн Доу подала в суд проти Менсона у травні цього року, оскільки “до лютого 2021 року змушена була придушувати свої спогади”. Доу вимагала від Менсона відшкодування моральної шкоди. Однак суддя визнав, що фактів позову недостатньо для розгляду, і, крім того, термін позовної давності вже минув.

Однак це рішення не означає, що це справа остаточно закрита. Суддя дав Джейн Доу 20 днів, щоб подати нову скаргу. Адвокати позивачки Адам Вольф і Трейсі Кован впевнені, що у їх клієнтки є шанс виграти справу.

“Мерілін Менсон хоче змусити нашу клієнтку замовкнути й не говорити про зґвалтування. Він спробував використовувати технічні юридичні аргументи, щоб повністю закрити її справу. Суддя ретельно проаналізував справу і справедливо ухвалив, що вона може бути продовжена, якщо Доу внесе зміни у свою заяву, додавши деякі деталі. Ми маємо намір внести поправки з цими додатковими деталями найближчим часом і з нетерпінням чекаємо можливості змусити Менсона відповісти за свої дії”, – заявили юристи.

Представники музиканта не відповіли на коментарі.

  • Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільш відома за зйомками в серіалі “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях.
  • Також колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
  • 26 травня поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.
Теги: абьюз, Мерілін Менсон, сексуальне насильство, суд, позов

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