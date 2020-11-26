Про це пише АР.

2 листопада Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив Ембер Херд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині. Тепер актор прагне скасувати вирок.

Але суддя Нікол відмовив у дозволі на подачу апеляції, заявивши: “Я не вважаю, що запропоновані підстави для апеляції мають розумні шанси на успіх”.

Депп також повинен виплатити 630 000 фунтів стерлінгів (840 000 доларів) компанії News Group Newspapers, яка є видавцем The Sun. Ці кошти підуть на покриття судових витрат.

При цьому, Депп як і раніше може подати заяву безпосередньо до Апеляційного суду і повинен зробити це до 7 грудня.