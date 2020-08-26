У вівторок суддя відхилив клопотання режіссерa Романа Поланскі про відновлення його в Академії кінематографічних мистецтв і наук, підтвердивши, що організація, яка присуджує "Оскар", мала повне право виключити його в травні 2018 року.

Про це повідомляє видання Variety.

Поланскі подав до суду на Академію в квітні 2019 року, стверджуючи, що його виключили без попередження і без справедливого судового розгляду. Поланскі втік із США в 1978 році після того, як визнав себе винним в згвалтуванні 13-річної дівчинки. З тих пір він ховається від правосуддя, і спроби його екстрадувати не увінчалися успіхом.

Суддя Мері Стробель прийшла до висновку, що, хоча Академія могла заздалегідь повідомити Поланскі про виключення, але в кінцевому підсумку все ж надала йому справедливий судовий розгляд.

“У Правління була причина виключити позивача”, – заявила Стробель.

Адвокат Поланскі, Харланд Браун, сказав, що не подаватиме апеляцію.

Романа Поланскі виключили з Американської кіноакадемії в травні 2018 року через сексуальний скандал на тлі кампанії #MeToo.

Режисер втік з США в Європу понад 40 років тому після звинувачення в згвалтуванні неповнолітньої Саманти Геймер в 1977 році. США безуспішно намагалися домогтися його екстрадиції.

У серпні 2017 року суд Лос-Анджелеса відхилив прохання Геймер про припинення розгляду кримінальної справи.