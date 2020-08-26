Про це повідомляє видання Variety.
Поланскі подав до суду на Академію в квітні 2019 року, стверджуючи, що його виключили без попередження і без справедливого судового розгляду. Поланскі втік із США в 1978 році після того, як визнав себе винним в згвалтуванні 13-річної дівчинки. З тих пір він ховається від правосуддя, і спроби його екстрадувати не увінчалися успіхом.
Суддя Мері Стробель прийшла до висновку, що, хоча Академія могла заздалегідь повідомити Поланскі про виключення, але в кінцевому підсумку все ж надала йому справедливий судовий розгляд.
“У Правління була причина виключити позивача”, – заявила Стробель.
Адвокат Поланскі, Харланд Браун, сказав, що не подаватиме апеляцію.
Романа Поланскі виключили з Американської кіноакадемії в травні 2018 року через сексуальний скандал на тлі кампанії #MeToo.
Режисер втік з США в Європу понад 40 років тому після звинувачення в згвалтуванні неповнолітньої Саманти Геймер в 1977 році. США безуспішно намагалися домогтися його екстрадиції.
У серпні 2017 року суд Лос-Анджелеса відхилив прохання Геймер про припинення розгляду кримінальної справи.
- У квітні 2019 року режисер Роман Поланскі подав позов проти Академії кінематографічних мистецтв і наук США з вимогою відновити його членство в організації.