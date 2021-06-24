Суд захистив Кім Кардаш’ян від фаната, який хотів з нею жити

Модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян отримала судовий захист від фаната, який переслідував її кілька місяців та хотів оселитися в її будинку.

Про це повідомляє TMZ.

Зазначається, що Чарльз Пітер Зеленов протягом декількох місяців переслідував знаменитість, пропонував їй романтичні й інтимні стосунки. Чоловік також хотів жити в будинку Кардаш’ян.

Зірка звернулася до суду. Кім брала участь у засіданні в режимі аудіо. Вона наполягала, щоб суд захистив її від фаната терміном на 5 років.

У підсумку суддя вирішив, що Зеленов не погрожував Кардаш’ян, а лише переслідував її та пропонував стосунки. Тож зірка отримала захист лише на 3 роки. Протягом цього терміну чоловік не може наближатися до Кардаш’ян та контактувати з нею у будь-який спосіб.

Цікаво, що Зеленов не заперечував проти такого рішення суду. Він також не намагався себе захищати та спростовувати аргументи Кардаш’ян.