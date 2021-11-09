Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Співачка виступала у цій мінісукні в Белграді у червні 2011 року, за місяць до своєї смерті у віці 27 років. Сума, за яку її продали, у 16 разів перевищила початкову оцінку.

Загалом на аукціоні продали близько 800 речей співачки на загальну суму понад 4 мільйони доларів. Серед них: червона шкіряна сумка Moschino у формі серця, з якою Вайнгауз була на церемонії вручення премії Brit Awards 2007 року, комбінезон Temperley London, який вона одягала під час виступу на святкуванні 90-річчя Нельсона Мандели та металевий вуличний знак із написом “Камден-сквер” із рукописними написами у пам’ять про Емі Вайнгауз.

Зазначається, що усі отримані кошти підуть до фонду, який її батьки створили для допомоги молодим людям із залежністю.

Нагадаємо, що Вайнгауз померла 23 липня 2011 року в віці 27 років від алкогольного отруєння.