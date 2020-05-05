Про це йдеться в листі до читачів, опублікованому на сайті письменниці.

Письменниця зазначила, що подумувала відтермінувати реліз у зв’язку з пандемією, але працювала над нею більш як 13 років і хоче, щоб світ побачив її якомога швидше.

“Я дійсно думала про відтермінування релізу допоки світ не стане нормальним. Однак, хто знає, коли це буде? І ви, хлопці, чекали доволі довго”, — написала вона.

Також Маєр показала, який вигляд матиме обкладинка нової книги:

За словами Маєр, нова книга під назвою “Опівнічне сонце” (Midnight Sun) вже майже готова і вийде на початку серпня поточного року.

Зазначимо, перша частина саги з’явилася у 2005 році. По всьому світу було продано рекордну кількість примірників — близько 100 мільйонів екземплярів.

У 2008 році роман був екранізований. Режисером була обрана Кетрін Хардвік, а головні ролі виконали Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон. Фільм зібрав у прокаті понад $393 мільйонів. У 2009 фільм був випущений на DVD та став найбільш продаваним фільмом року.