Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Gooding & Company.

Спочатку автомобіль оцінили у 15 млн доларів.

Всього було випущено 64 примірника в унікальній кольоровій гамі – Creighton Brown зі світло-коричневою і темно-коричневою оббивкою.

У комплекті з автомобілем йшла коробка для інструментів FACOM, валіза, довідники, рулон для інструментів і годинник.

Автомобіль “взутий” в оригінальні шини Goodyear Eagle F1.

Технічні характеристики авто:

  • Двигун 6064 CC S70 / 2 DOHC V-12;
  • Впорскування палива зі зворотним зв’язком;
  • 627 к. с. при 7500 об/хв;
  • 6-ступенева механічна коробка передач;
  • дискові вентильовані гальма Brembo
  • повна незалежна підвіска з двома поперечними важелями.

Автомобіль довгі роки належав японському колекціонеру. Вага автомобіля всього 1240 кг, він може розганятися до 386,4 км/год.

  • У США на аукціоні продали автомобіль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 року. Анонімний покупець заплатив за бондмобіль 6,4 мільйона доларів.