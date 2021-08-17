Екземпляр суперкара McLaren F1 1995 року продали на аукціоні за $20 465 000.

Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Gooding & Company.

Спочатку автомобіль оцінили у 15 млн доларів.

Всього було випущено 64 примірника в унікальній кольоровій гамі – Creighton Brown зі світло-коричневою і темно-коричневою оббивкою.

У комплекті з автомобілем йшла коробка для інструментів FACOM, валіза, довідники, рулон для інструментів і годинник.

Автомобіль “взутий” в оригінальні шини Goodyear Eagle F1.

Технічні характеристики авто:

Двигун 6064 CC S70 / 2 DOHC V-12;

Впорскування палива зі зворотним зв’язком;

627 к. с. при 7500 об/хв;

6-ступенева механічна коробка передач;

дискові вентильовані гальма Brembo

повна незалежна підвіска з двома поперечними важелями.

Автомобіль довгі роки належав японському колекціонеру. Вага автомобіля всього 1240 кг, він може розганятися до 386,4 км/год.