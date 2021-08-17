Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Gooding & Company.
Спочатку автомобіль оцінили у 15 млн доларів.
Всього було випущено 64 примірника в унікальній кольоровій гамі – Creighton Brown зі світло-коричневою і темно-коричневою оббивкою.
У комплекті з автомобілем йшла коробка для інструментів FACOM, валіза, довідники, рулон для інструментів і годинник.
Автомобіль “взутий” в оригінальні шини Goodyear Eagle F1.
Технічні характеристики авто:
- Двигун 6064 CC S70 / 2 DOHC V-12;
- Впорскування палива зі зворотним зв’язком;
- 627 к. с. при 7500 об/хв;
- 6-ступенева механічна коробка передач;
- дискові вентильовані гальма Brembo
- повна незалежна підвіска з двома поперечними важелями.
Автомобіль довгі роки належав японському колекціонеру. Вага автомобіля всього 1240 кг, він може розганятися до 386,4 км/год.
- У США на аукціоні продали автомобіль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 року. Анонімний покупець заплатив за бондмобіль 6,4 мільйона доларів.