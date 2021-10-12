Американське видавництво DC Comics оголосило, що в новому випуску її коміксів Супермен Джо Кент стане бісексуальним і вступить в одностатеві стосунки.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Чергова серія коміксів під назвою “Супермен: син Кал-Ела” вийде в листопаді. В основу сюжету лягла історія про Джона Кента, який переймає суперсилу і легендарну червону мантію від свого батька, Кларка Кента.

Серія “Супермен: Син Кал-Ела” почала виходити в липні, й в її випусках герой боровся з лісовими пожежами, запобіг стрілянині в школі та протестував проти депортації біженців. Також Джон подружився з репортером Джеєм Накамурою з рожевим волоссям, який і стане його коханим.

DC Comics заявило, що Джон закохався в Джея після “емоційного і фізичного вигоряння від порятунку всіх, кого тільки можна”.

Інші подробиці сюжету поки не повідомляються, проте видавництво вже опублікувало зображення з нового коміксу, на якому Кент цілується з журналістом.

Автор сценарію коміксу Том Тейлор розповів, що при створенні нового випуску спробував задуматися, “яким Супермен повинен бути сьогодні”.

“Я зрозумів, що якщо ми замінимо Кларка Кента ще одним білим гетеросексуальним чоловіком, то пропустимо щось важливе”, – сказав сценарист.

На його подив виявилося, що у видавництві DC Comics вже думали в тому ж напрямку.

“За останні кілька років відбулися великі зміни. Ще п’ять або десять років тому це було б набагато складніше, але зараз, мені здається, ставлення стало набагато більш позитивним”, – вважає Тейлор.

Примітно, що про те, що новий Супермен вступить в романтичні відносини з Накамурою, видавництво повідомило 11 жовтня – в День камінг-ауту.