Супермодель Белла Хадід продемонструвала тонку талію, вдягнувши короткий чорний топ після показу Jacquemus у Парижі (Франція).

Її помітили папараці, коли Белла заходила в готель.

Напередодні Хадід опублікувала в соцмережах фото, де позує в ультракороткому рожевому топі. 24-річна модель сфотографувалася в студії дизайнера Сімона Порта Жакмюса в Парижі. Образ доповнили бежеві штани бренду Jacquemus.

До цього Беллу бачили на вулицях Парижа без білизни, в одязі в стилі 90-х.