Її помітили папараці, коли Белла заходила в готель.
Напередодні Хадід опублікувала в соцмережах фото, де позує в ультракороткому рожевому топі. 24-річна модель сфотографувалася в студії дизайнера Сімона Порта Жакмюса в Парижі. Образ доповнили бежеві штани бренду Jacquemus.
До цього Беллу бачили на вулицях Парижа без білизни, в одязі в стилі 90-х.
- Американська топмодель палестинського походження Белла Хадід розповіла про палестинське коріння, пояснюючи свою позицію щодо конфлікту на території Ізраїлю.