Про це Кім Кардаш’ян написала у своєму Instagram.
Американський фотограф Донна Троуп сфотографувала супермодель у білизні з нової колекції марки.
“Я вперше зустріла Кейт 2 2014-му завдяки Ріккардо Тиші (дизайнер, нинішній креативний директор Burberry). Мене відразу вразили її зухвалі жарти і справжня класична краса. Вона модна ікона, що вплинула на культуру і стиль, і для мене велика честь представити її як нове обличчя Skims”, – сказала Кім Кардашьян.
Фото: Донна Троуп
- Кім Кардаш’ян вирішила зробити ребрендинг своєї косметичної лінії KKW Beauty.