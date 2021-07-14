Про це Кім Кардаш’ян написала у своєму Instagram.

Американський фотограф Донна Троуп сфотографувала супермодель у білизні з нової колекції марки.

“Я вперше зустріла Кейт 2 2014-му завдяки Ріккардо Тиші (дизайнер, нинішній креативний директор Burberry). Мене відразу вразили її зухвалі жарти і справжня класична краса. Вона модна ікона, що вплинула на культуру і стиль, і для мене велика честь представити її як нове обличчя Skims”, – сказала Кім Кардашьян.

Фото: Донна Троуп