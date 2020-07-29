Про це пише PEOPLE.

Коко зазначила, що зараз на п’ятому місяці вагітності. За її словами, подружжя чекає на народження доньки.

“У нас буде дівчинка, і наша старша донька (Айон) неймовірно схвильована перед зустріччю з малятком. Їй подобається мати молодшого брата, але вона каже: “У мене вже є братик, так що зробіть мені ще одного малюка, але вже його іншу версію”. Вона в усьому намагається рівнятися на матусю, тому до народження сестри вона буде ставитися як до появи нової лялечки”, – сказала вона.

Модель додала, що вона з чоловіком завжди хотіли мати троє дітей. Наразі пара виховує 5 – річну дочку Айоні Джеймс Конран і 2-річного сина Айвера Імс Конрана.