Про це пише PEOPLE.
Коко зазначила, що зараз на п’ятому місяці вагітності. За її словами, подружжя чекає на народження доньки.
“У нас буде дівчинка, і наша старша донька (Айон) неймовірно схвильована перед зустріччю з малятком. Їй подобається мати молодшого брата, але вона каже: “У мене вже є братик, так що зробіть мені ще одного малюка, але вже його іншу версію”. Вона в усьому намагається рівнятися на матусю, тому до народження сестри вона буде ставитися як до появи нової лялечки”, – сказала вона.
Модель додала, що вона з чоловіком завжди хотіли мати троє дітей. Наразі пара виховує 5 – річну дочку Айоні Джеймс Конран і 2-річного сина Айвера Імс Конрана.
- Раніше британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк в серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас вперше стали батьками.