Про це повідомляє PEOPLE.

Дівчинка народилася в неділю, 22 листопада, в Нью-Йорку. Її назвали Айлі.

“Ми з Джеймсом дуже вдячні за вдалі пологи і за те, що нарешті привезли маленьку Айлі додому до її старшої сестри Айоні та старшого брата Айвера”, – зазначила Роша.

Цікаво, що малюку вже завели окремий Instagram-акаунт. Особисті акаунти є і у старших дітей Коко.

 

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Публикация от Iley Ryn Conran (@ileyconran)

 

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Публикация от Iley Ryn Conran (@ileyconran)

 

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Публикация от 𝕮𝖔𝖈𝖔 𝕽𝖔𝖈𝖍𝖆 (@cocorocha)

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