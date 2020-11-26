Про це повідомляє PEOPLE.
Дівчинка народилася в неділю, 22 листопада, в Нью-Йорку. Її назвали Айлі.
“Ми з Джеймсом дуже вдячні за вдалі пологи і за те, що нарешті привезли маленьку Айлі додому до її старшої сестри Айоні та старшого брата Айвера”, – зазначила Роша.
Цікаво, що малюку вже завели окремий Instagram-акаунт. Особисті акаунти є і у старших дітей Коко.
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