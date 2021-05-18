ЗеПорушення

48

Всього порушень

11

Днів без порушень
19:19 Apple та Nike представили новинки для Apple Watch до Дня боротьби з гомофобією
19:09 Mattel випустила ляльку Барбі на честь сліпоглухої письменниці Хелен Келлер
18:48 Називали себе Ілоном Маском: шахраї за пів року видурили у людей криптовалюти на понад $2 млн
18:39 Нардеп Яценко поповнив лави фракції «Батьківщини»
18:31 Рада збереться 20 травня: що розглядатимуть
18:29 Marvel показала уривок фільму «Чорна Вдова» зі Скарлетт Йоханссон
18:16 «Батьківщина» залишила засідання Ради, де розглядали звільнення міністрів
18:04 Супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою
18:00 LEGO представила найбільший набір за всесвітом Marvel: фото
17:52 NFT картини Мікеланджело «Мадонна Доні» продали за $170 тисяч
17:51 Розслідування справи Тупицького завершено
17:19 Площу перед Нотр-Дамом закрили через підвищену концентрацію свинцю
17:14 Північна Македонія оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата
Ексклюзив
16:52 Суд продовжив вивчення письмових доказів у справі Шеремета, – фото
16:43 Королева Єлизавета та принц Чарльз посадили дерево і запустили новий проєкт: відео
16:41 У Чилі на виборах перемогла водійка автобуса, відома як «тітка Пікачу»
16:00 Індія навряд чи відновить експорт вакцин проти COVID-19 до жовтня – ЗМІ
15:38 Снуп Догг випустить серіал про найдурніших злочинців у світі
15:29 Творці «Ріка і Морті» випустять анімаційний серіал на основі блокчейну
Партнерський матеріал
15:25 Під Києвом відбувся фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома»
15:22 У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by
15:00 Amazon веде переговори про покупку MGM Studios за 9 млрд доларів
14:58 В Японії більшість громадян – проти проведення Олімпіади: в Токіо пройшли протести, – відео
14:57 MTV Movie & TV Awards-2021: головні образи червоної килимової доріжки
14:40 Як пройшло ранкове засідання Верховної Ради: фото
14:23 Всесвітній економічний форум в цьому році відмінили
14:01 Бутусов заявив, що йде з посади радника міністра оборони
Партнерський матеріал
13:50 У Києві відбувся перший офлайн-старт за 1,5 роки – DRAGON CAPITAL ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021
13:50 Сьогодні у Києві святкуватимуть Міжнародний день музеїв
13:48 Експерти Євросоюзу оцінили відповідність України вимогам «промислового безвізу»: деталі
Ексклюзив
13:25 МЗС опрацьовує можливість репатріації українців із Сектору Газа через Єгипет
13:20 Сьогодні відбудеться перший півфінал «Євробачення-2021»: де і коли дивитися

Супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою

50-річна супермодель Наомі Кемпбелл повідомила радісну звістку - вона вперше стала мамою.

Вівторок, 18 травня 2021, 18:04

Про це зірка написала в Instagram.

Кемпбелл поділилася зворушливим фото крихітних ніжок малюка, які вона тримає у своїй руці.

“Прекрасне маленьке щастя вибрало мене своєю мамою. Це така величезна честь для мене – прийняти у своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв’язок, який я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові у світі”, – зворушливо написала Кемпбелл.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)


Подробиць про народження первістка супермодель не повідомляє. Так само залишається таємницею стать дитини та її ім’я.

Ймовірно, зірка скористалася послугами сурогатної матері, оскільки про її вагітність нема жодної інформації. 

У квітні цього року зірка з’явилася на подіумі під час показу нової колекції Michael Kors. При цьому Кемпбелл не була вагітною.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

  • Про неї жартують: весь світ — її подіум. Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл у свої 50 років виглядає так само чудово, як і у 20-30. Як модель підтримує свою красу – читайте в матеріалі #Букв.
Теги: Наомі Кемпбелл

Читати #Букви у Telegram і у Facebook