Про це повідомляють #Букви.
Так, в своєму Instagram-акаунті модель написала:
“В улюбленій клініці сьогодні. На сьогоднішній день Танечка, я вважаю, найкращий косметолог на Україні і дуже рада, що потрапила саме до неї”.
Її підписники одразу ж вказали Онопко, що словосполучення “на Україні” неправильне, і потрібно говорити “в Україні”.
Але модель не зрозуміла, в чому проблема.
- Раніше українська фотомодель, що увійшла до Топ-10 найуспішніших моделей світу, Сніжана Онопко заявила про домашнє насильство та вимагає розлучення від свого чоловіка Миколи Щура.