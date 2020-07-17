Українську супермодель Сніжану Онопко розкритикували за фразу "на Україні", але вона не зрозуміла, у чому річ.

Про це повідомляють #Букви.

Так, в своєму Instagram-акаунті модель написала:

“В улюбленій клініці сьогодні. На сьогоднішній день Танечка, я вважаю, найкращий косметолог на Україні і дуже рада, що потрапила саме до неї”.

Її підписники одразу ж вказали Онопко, що словосполучення “на Україні” неправильне, і потрібно говорити “в Україні”.

Але модель не зрозуміла, в чому проблема.