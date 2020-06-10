Сьогодні, 10 червня, принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому, виповнюється 99 років.

З цієї нагоди Букінгемський палац опублікував його спільне фото з королевою Єлизаветою II.

1 червня фотограф зняв подружжя на галявині перед Віндзорським замком.

Її Величність одягнена в сукню з квітковим малюнком, що створена її стилістом Анжелою Келлі, з діамантовою брошкою Cullinan V.

Варто зазначити, що королева і принц відзначатимуть 73 роки шлюбу.

Весілля Єлизавети і Філіпа відбулася 20 листопада 1947 року в Вестмінстерському абатстві. Британський дизайнер Норман Хартнелл пошив весільну сукню з сатину кольору слонової кістки, розшив його срібною ниткою, кристалами і перлами. Вбрання доповнював чотириметровий шлейф з тюлю.

Свого чоловіка королева зустріла, коли їй було 13 років, а йому 18. Ходять чутки, що Єлизавета сама домоглася уваги Філіпа.

На фото нижче 20-річна Єлизавета, її наречений лейтенант Філіп Маунтбаттен, молодша сестра Єлизавети – Маргарет, батьки – король Георг VI і королева Єлизавета.

Варто зазначити, що батьки Філіпа – принц Андрій, був сином короля Греції, а мама, німецька принцеса Аліса Баттенберг, – правнучка англійської королеви Вікторії і племінниця останньої російської імператриці Олександри Федорівни.

Один одному наречений і наречена припадають троюрідними дядьком і племінницею і так само чотириюрідними братом і сестрою.

Єлизавета і Філіп з новонародженим сином Чарльзом, 1948 рікТри роки тому, на честь 70-річчя королівська пара поділилася пам’ятним знімком, зробленим фотографом Меттом Холіоуком.

В останні роки чоловік королеви рідко з’являється на публіці. У 2017 принц Філіп офіційно перестав виконувати церемоніальні обов’язки.