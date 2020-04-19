Відео опублікувала його внучка Яна в своєму акаунті в Instagram.

Суркіс сидячи набив м’яч 40 разів, після чого привітав усіх з Великоднем і передав естафету футболістам і тренерам “Динамо”.

“Ігор Михайлович передає естафету “Набий м’яч сидячи”. Всім гравцям і тренерам “Динамо”! Будьте здорові!” – написала вона.

 

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Игорь Михайлович передаёт эстафету «набей мяч сидя.» Всем игрокам и тренерам Динамо Киев! Будьте здоровы! 💙

Допис, поширений Yana Surkis (@y.surkis777)