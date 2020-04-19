Президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс показав, як він набиває м'яч, не піднімаючись зі стільця, і "передав естафету" футболістам і тренерам "біло-синіх".

Відео опублікувала його внучка Яна в своєму акаунті в Instagram.

Суркіс сидячи набив м’яч 40 разів, після чого привітав усіх з Великоднем і передав естафету футболістам і тренерам “Динамо”.

“Ігор Михайлович передає естафету “Набий м’яч сидячи”. Всім гравцям і тренерам “Динамо”! Будьте здорові!” – написала вона.