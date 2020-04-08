Фотографія обкладинки опублікована в Instagram-акаунті видання.

Квітневий випуск Vogue Italia вийде 10 квітня.

Редакція журналу нагадала, що за свою довгу, більш ніж столітню історію, Vogue бачив війни, теракти, кризи, від яких ніколи не відвертався.

“Всього два тижні тому ми збиралися надрукувати номер, який планували довгий час в колаборації з L’Uomo Vogue. Але говорити про щось ще, поки люди вмирають, лікарі й медсестри ризикують життями, світ змінюється назавжди, – це не в ДНК італійського Vogue. Ми поклали свій проект на полицю і почали з чистого аркуша”, – звертається видання до читачів.

Редакція журналу відзначила, що рішення надрукувати повністю білу обкладинку було прийнято не через відсутність зображень, а в зв’язку з тим, що цей колір “означає багато речей одночасно”.

“Білий – це перш за все повага. Білий – переродження, світло після темряви, сума всіх кольорів. Білий – колір уніформи тих, хто ставить власне життя на кін, рятуючи наші. Він представляє простір, час для роздумів, тишу. Білий – для тих , хто заповнює час і простір ідеями, думками, історіями, віршами, музикою і турботою про інших. Після кризи 1929 року білий став кольором одягу, що виражає чистоту теперішнього і надії майбутнього. і, нарешті, це не білий бланк тих, хто програв, це чистий титульний лист історії, яка тільки починається”, – завершується звернення до читачів.