Американська кіноакторка, співачка, фотомодель і дизайнерка Періс Гілтон влаштувала весільний бранч, на який запросила найближчих подруг.

Про це вона повідомила в Instagram.

Зірка влаштувала вечірку на задньому дворі свого будинку в Лос-Анджелесі. Святкування відбулося поблизу тераси та басейну. Для своїх подруг Періс підготувала святковий фуршет із закусками та стравами на будь-який смак.

Окремо зірка замовила десерти, що підкреслили тематику свята. Двір прикрашали декоратори.

На весільний бранч Гілтон з’явилася зі своїми собаками.

Американський журнал People зазначає, що подруги вигадали для Періс курйозну розвагу. Усього за п’ять хвилин вони створили для неї весільну сукню з туалетного паперу. Єдине, про що просила наречена – не чіпляти фату.

На бранч світська левиця одягла білу мінісукню з довгими напівпрозорими рукавами.

Гілтон також підібрала туфлі-човники в тон, короткі рукавички зі стразами та колготи у сіточку. Волосся білявка зібрала у високий хвіст. З аксесуарів зірка підібрала лаконічні сережки з діамантами та окуляри.