Про це розповідають #Букви.
У січня 2020 року Пелтроу випустила свічки з квітковим ароматом, що отримали провокаційну назву “Вона пахне, як моя вагіна”.
Вони продаються в інтернет-магазині Goop, заснованому акторкою. Вартість — 75 доларів.
Наприкінці грудня британка Джоді Томпсон розповіла, що виграла таку свічку під час вікторини на різдвяній вечірці.
“Це дійсно змусило мене сміятися!”, — написала Томсон, дякуючи за приз.
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Вже в січні зі свічкою сталася неприємність: вона вибухнула за невідомих причин.
“Дякую, Гвінні, запхни свою полум’яну піхву…”, — написала обурена жінка, продемонструвавши, що сталося зі свічкою після інциденту.
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У коментарі британському таблоїду The Sun жінка розповіла, що вибух стався, коли вона запалювала свічку.
“Свічка вибухнула і випустила величезне полум’я, скрізь розліталися шматочки. Я ніколи не бачила нічого подібного. Все палало і до свічки неможна було доторкнутися”, — каже вона.
Томпсон уточнила, що це сталося у вітальні її квартири, і свічку довелося жбурнути за вхідні двері, аби загасити. Пожежі вдалося уникнути.
Жінка також поділилася з виданням світлинами того, як свічка виглядала після вибуху.
Акторка та її компанія, що займається реалізацією свічок, поки не відреагували на інцидент.
- У червні Гвінет Пелтроу випустила ароматичні свічки під назвою “Пахне як мій оргазм”.