Відео вже опублікували в Мережі.

У кліпі знімалися російські зірки і блогери. Зокрема, співачка Лоліта Мілявська, ведуча Ксенія Собчак, шоу-вумен Катерина Варнава, блогерка Іда Галич. Також в кліпу можна побачити Варвару Шмикову, Марію Міногарову, Діну Саїве, Карину Крос, Чуму Вечірку, Верону, Лоран, Юлію Коваль, Бічоллу Тетрадзе,

Креативним продюсером кліпу став Олександр Гудков.

Кліп йде з позначкою 18+.

За сюжетом, жінки різних форм, різного віку і комплекцій в химерних вбраннях танцюють перед “суддями”, які ставлять їм певні оцінки.

Наприклад, ведуча Ксенія Собчак в кліпі зі зламаними носом і ногою, а також з сосками на волоссі.