Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Дякую, сонечко, що ти у мене є! […] Ми готувалися до зустрічі з тобою”, – підписала Тарабарова зворушливий знімок.

Вона також зазначила, що дівчинка народилася 23 вересня о 18:55. Її зріст становить 54 сантиметри, а вага – 3560 грамів. Однак Світлана не повідомила імені маляти.

Зазначимо, що Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем познайомилися у 2011 році в Одесі на Дерибасівській, а одружилися через 5 років. 9 вересня 2018 року співачка народила сина, якого назвала Іваном.