Серж Світний, головний світлооператор фільму "Іржа", під час знімання якого актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, подав до суду на членів знімальної групи.

Про це повідомляють британська телерадіокомпанія ВВС та агентство АР.

Світний розповів, що за кілька днів до інциденту бачив залишені без нагляду пістолети у бруді та попередив про це відповідальних осіб. У день загибелі Галини світлооператор встановлював освітлення за два метри від Болдуїна.

У позові сказано, що Світний відчув, як куля пролетіла повз нього, а на його обличчі з’явилися сліди пороху.

Світлооператор також наголосив, що загибель подруги завдала йому сильних емоційних страждань. Це був дев’ятий фільм, над яким він працював разом із Гатчінс й саме вона попросила його взяти участь у виробництві стрічки.

У позові фігурує два десятки людей, серед яких виконавець головної ролі та продюсер Алек Болдвін, помічник режисера Дейв Холлс, а також Ханна Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю на майданчику.

Варто зазначити, що це перший судовий процес, пов’язаний зі стріляниною під час знімання фільму “Іржа”, внаслідок якої також було поранено режисера Джоела Соуза. Позов вимагає компенсації та штрафних санкцій, які визначать пізніше. Влада все ще розслідує інцидент, який стався 21 жовтня в Нью-Мексико. Проте нікому ще не було оголошено про підозри.