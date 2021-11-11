Про це повідомляють британська телерадіокомпанія ВВС та агентство АР.
Світний розповів, що за кілька днів до інциденту бачив залишені без нагляду пістолети у бруді та попередив про це відповідальних осіб. У день загибелі Галини світлооператор встановлював освітлення за два метри від Болдуїна.
У позові сказано, що Світний відчув, як куля пролетіла повз нього, а на його обличчі з’явилися сліди пороху.
Світлооператор також наголосив, що загибель подруги завдала йому сильних емоційних страждань. Це був дев’ятий фільм, над яким він працював разом із Гатчінс й саме вона попросила його взяти участь у виробництві стрічки.
У позові фігурує два десятки людей, серед яких виконавець головної ролі та продюсер Алек Болдвін, помічник режисера Дейв Холлс, а також Ханна Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю на майданчику.
Варто зазначити, що це перший судовий процес, пов’язаний зі стріляниною під час знімання фільму “Іржа”, внаслідок якої також було поранено режисера Джоела Соуза. Позов вимагає компенсації та штрафних санкцій, які визначать пізніше. Влада все ще розслідує інцидент, який стався 21 жовтня в Нью-Мексико. Проте нікому ще не було оголошено про підозри.
- Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.