Світлину поцілунку Брітні Спірс та Мадонни продадуть на аукціоні як NFT-токен

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Голлівудський фотограф Джон Ширер, який є автором світлини, вирішив продати її як NFT. Частину коштів він планує віддати на благодійність.

За даними видання, Ширер пожертвує кошти організації GLAAD, яка бореться із дискримінацією представників ЛГБТ-спільноти.

Аукціон розпочнеться вранці 7 жовтня і триватиме 72 години.

Нагадаємо, що відомий поцілунок Брітні Спірс та Мадонни стався у 2003 році на сцені премії MTV Video Music Awards. Тоді Мадонна під час спільного виступу поцілувала в губи Крістіну Агілеру, а потім Брітні Спірс. Поцілунок з Брітні тривав довше.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

Варто зазначити, що невзаємозамінні токени все частіше продаються на різних аукціонах.

Наприклад, не так давно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.

Американський рок-гурт “Kings of Leon” випустив альбом “When You See Yourself” у вигляді серії цифрових токенів.

Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.

А співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі виставив на криптоаукціон свій перший твіт (у форматі NFT-токена), написаний у березні 2006 року.

На думку фахівця Christie’s Ноа Девіса, потенціал того, що цифровий арт “зруйнує традиційну модель аукціонів творів мистецтва, величезний”.

Він пояснив, що “відсутність предметності” у NFT означає, що аукціонні дома не несуть жодних витрат, необхідних для зберігання, обробки, каталогізації, фотографування і страхування фізичного твору мистецтва. Це робить реалізацію NFT “дійсно привабливою можливістю” для аукціонних домів.

Раніше повідомлялося, що актриса Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля “Мінарет мечеті Аль-Кутубія” зі своєї колекції за рекордні 11,5 мільйона доларів.