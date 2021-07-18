Українська тенісистка Еліна Світоліна після одруження змінила прізвище в акаунтах соціальних мереж на Монфіс.

Про це свідчать нові дані в акаунтах тенісистки у Instagram та twitter.

Нагадаємо, 16 липня перша ракетка України Еліна Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Весілля відбулося неподалік від Женеви (Швейцарія).

Українка взяла прізвище свого чоловіка – французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Про те, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися, стало відомо у 2019 році.

У червні 2019 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Світоліна і Монфіс розлучилися. Чутки про розрив між українкою та французом виникли після того, як їхній спільний акаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео і фото, був видалений.

Згодом пара відновила спільний Instagram-аккаунт (g.e.m.s.life).

Влітку 2019 року Монфіс прилітав спільно зі Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.

У лютому цього року Світоліна та Монфіс оголосили про перерву в стосунках. У спільній заяві йшлося, що вони розуміють, що “потрібно дати одне одному більше простору, і допомогти одне одному жити максимально радісним і повним життям”. Тенісисти тоді знову видалили спільний акаунт в Instagram.