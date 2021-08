#Букви розповідають, що відомо про новий альбом, та як його оцінили критики.

8 днів тому, 20 серпня, співачка та авторка пісень Елла Марія Лані Єліч-О’Коннор (відома як Lorde) презентувала новий студійний альбом Solar Power.

Сама 24-річна співачка так окреслила свою першу за чотири року масштабну роботу:

До альбому увійшли 12 пісень загальною тривалістю 43 хвилини. Серед них — випущені перед цим головний сингл альбому Solar Power і трек Stoned at the Nail Salon.

Альбом був написаний і спродюсований Lorde спільно з її постійним співавтором Джеком Антоноффом. Бек-вокал виконали співачки Clairo та Фібі Бріджерс.

Минулого тижня Лорд з’явилася на шоу Good Morning America, де вперше виконала наживо треки California і Fallen Fruit. Цей виступ також став першим її виступом перед авдиторією за останні два роки.

Ще в листопаді 2019 року Lorde заявила, що реліз нового альбому буде перенесено, оскільки помер її собака Перл, що надихав на творчість. Співачка також зазначила, що через смерть вихованця альбом не буде таким, яким він замислювався відпочатку.

У своєму першому альбом Pure Heroine Lorde досліджувала життя підлітків у 2013 році, які нудьгують. Чотири роки потому в альбомі Melodrama вона оповідала про розрив стосунків, спритно фіксуючи всі аспекти. Трек Homemade Dynamite з цього альбому Lorde потрапив до списку найкращих пісень року за версією Rolling Stone.

Нова робота співачки зовсім не схожа на попередні.

Джо Коскареллі у колонці для NYT акцентував, що у новому альбом Lorde постала перед слухачами у незвичайному образі. Співачка стала популярною ще коли була підлітком, тоді вона надавала перевагу електронній музиці; тепер же 24-річна Lorde сама грає на акустичній гітарі.

Ліндсі Золадз, аналізуючи альбом для того ж видання NYT, акцентувала на різкій зміні образу і звучання.

“Раніше цього літа, коли Lorde вперше випустила свіжий титульний трек альбому, деякі слухачі, які очікували звучання, схожого на її різкий, стійкий тріумф 2017 року — альбом Melodrama, загадувалися над питанням, а чи може вона жартувати. … Як могла людина, що раніше записала емоційний оперний концептуальний альбом з 11 пісень про зустріч з колишнім на вечірці, раптово безтурботно викинути фразу: “Forget all of the tears that you’ve cried. It’s over” (цитата з головного треку альбом, переклад: “Забудьте все сльози, які ви виплакали, все скінчено — ред.)”, — зауважила вона.