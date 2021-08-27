Новозеландська співачка Lorde випустила довгоочікуваний третій студійний альбом — Solar Power. Останній альбом вийшов 4 роки тому і разюче відрізнявся від нової роботи виконавиці.

#Букви розповідають, що відомо про новий альбом, та як його оцінили критики.

8 днів тому, 20 серпня, співачка та авторка пісень Елла Марія Лані Єліч-О’Коннор (відома як Lorde) презентувала новий студійний альбом Solar Power.

Сама 24-річна співачка так окреслила свою першу за чотири року масштабну роботу:

“Це свято світу природи, спроба увічнити глибокі, трансцендентні почуття, які я відчуваю, перебуваючи на свіжому повітрі. У часи душевного болю, горя, глибокого кохання чи розгубленості я шукаю відповіді у світі природи. Я навчився дихати і налаштовуватися. Ось що вийшло”.

До альбому увійшли 12 пісень загальною тривалістю 43 хвилини. Серед них — випущені перед цим головний сингл альбому Solar Power і трек Stoned at the Nail Salon.

Альбом був написаний і спродюсований Lorde спільно з її постійним співавтором Джеком Антоноффом. Бек-вокал виконали співачки Clairo та Фібі Бріджерс.

Минулого тижня Лорд з’явилася на шоу Good Morning America, де вперше виконала наживо треки California і Fallen Fruit. Цей виступ також став першим її виступом перед авдиторією за останні два роки.

Ще в листопаді 2019 року Lorde заявила, що реліз нового альбому буде перенесено, оскільки помер її собака Перл, що надихав на творчість. Співачка також зазначила, що через смерть вихованця альбом не буде таким, яким він замислювався відпочатку.

У своєму першому альбом Pure Heroine Lorde досліджувала життя підлітків у 2013 році, які нудьгують. Чотири роки потому в альбомі Melodrama вона оповідала про розрив стосунків, спритно фіксуючи всі аспекти. Трек Homemade Dynamite з цього альбому Lorde потрапив до списку найкращих пісень року за версією Rolling Stone.

Нова робота співачки зовсім не схожа на попередні.

Джо Коскареллі у колонці для NYT акцентував, що у новому альбом Lorde постала перед слухачами у незвичайному образі. Співачка стала популярною ще коли була підлітком, тоді вона надавала перевагу електронній музиці; тепер же 24-річна Lorde сама грає на акустичній гітарі.

“Гра на акустиці була не єдиним сюрпризом. Легша, вільніша, грайливіша Lorde бродила пляжем у своїй рідній Новій Зеландії, оспівуючи сонячне світло”, — написав Коскареллі.

Ліндсі Золадз, аналізуючи альбом для того ж видання NYT, акцентувала на різкій зміні образу і звучання.

“Раніше цього літа, коли Lorde вперше випустила свіжий титульний трек альбому, деякі слухачі, які очікували звучання, схожого на її різкий, стійкий тріумф 2017 року — альбом Melodrama, загадувалися над питанням, а чи може вона жартувати. … Як могла людина, що раніше записала емоційний оперний концептуальний альбом з 11 пісень про зустріч з колишнім на вечірці, раптово безтурботно викинути фразу: “Forget all of the tears that you’ve cried. It’s over” (цитата з головного треку альбом, переклад: “Забудьте все сльози, які ви виплакали, все скінчено — ред.)”, — зауважила вона.

Видання NME у своєму огляді акцентує на еволюції Lorde як співачки та високо оцінює її нову роботу:

“Це альбом, який стає тихішим з кожним прослуховуванням, нові крупиці мудрості пробиваються на поверхню, виглядаючи крізь його прекрасні інструменти, що створюють приголомшливий звук гобелена з листя. Мало хто з артистів отримує золото на кожен свій запис, але Lorde зробила це знову”.

Водночас одразу декілька критиків заявили, що нові пісні співачки одноманітні та вторинні.

“Як сяюча фотографія в Instagram, вибірково обрана з безлічі знімків, зроблених камерою, Solar Power майже не пропонує повного, різноманітного діапазону виразів обличчя”, — Ліндсі Золадз, NYT. “Я ціную Solar Power за те, що він є, і не більше. Для мене це трохи було розчаруванням. По суті, це 43 хвилини ранньої триб’ютної музики Dido (британська співачка — ред.): м’який вокал поверх простої барабанної петлі і акустичної гітари. Альбом являє собою різке протиставлення вибухово-підбадьорливому звучанню Melodrama, яке захопило мої вуха у 2017 році і відтоді не відпускає мене”, — Іра Вілдер, The Daily Tar Heel. “Гідна захоплення позиція, і хіба ми всі не любимо не працювати і збігати на пляж, але слухачеві не так весело проводити час з піснями, які, здається, пишаються відсутністю амбіцій. Навіть головний сингл звучить слабо, і занадто багато інших задовольняються деякими акустичними струнами і нотами електрогітари. Це красиво, але здається кволим і, ймовірно, значно скоротить її аудиторію”, — Девід Сміт, Evening Standard.