Учора, 6 липня, відомий американський актор, продюсер, режисер та сценарист Сильвестр Сталоне відсвяткував 75-річчя. Друзі та рідні влаштували йому сюрприз.

Про це Сталлоне повідомив в Instagram.

Актор розповів, що у свій день народження вирушив на тренування до спортзалу, оскільки вирішив не зраджувати традиції. Там йому подарували торт із його портретом.

Пізніше Сталлоне поділився зворушливим фото зі своєю сім’єю – дружиною Дженніфер Флавін і трьома доньками – Софією, Сістін і Скарлетт.

“А моя чудова сім’я – це найкращий подарунок на день народження, який я будь-коли отримував”, – написав Сталлоне.