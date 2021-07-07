Про це Сталлоне повідомив в Instagram.
Актор розповів, що у свій день народження вирушив на тренування до спортзалу, оскільки вирішив не зраджувати традиції. Там йому подарували торт із його портретом.
Пізніше Сталлоне поділився зворушливим фото зі своєю сім’єю – дружиною Дженніфер Флавін і трьома доньками – Софією, Сістін і Скарлетт.
“А моя чудова сім’я – це найкращий подарунок на день народження, який я будь-коли отримував”, – написав Сталлоне.
- Раніше повідомлялося, що Сталлоне виставить на торгах в Нью-Йорку особисту колекцію наручних годинників.