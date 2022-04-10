Джуліан Леннон порушив свою давню обітницю ніколи не виконувати гімн пацифізму ХХ століття, найзнаковішу сольну пісню свого батька Imagine під час суботнього бенефісу для українських біженців.

Про це інформує американське видання The New York Post.

“Сьогодні я вперше публічно виконав пісню свого тата Imagine, — написав 59-річний Леннон на YouTube. “Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося”.

Син співака і автора пісень, учасника ліверпульського гурту The Beatles Джона Леннона представив кавер-версію оди свого батька миру в рамках кампанії Stand Up For Ukraine, глобальної кампанії зі збору коштів, яка транслюється з Варшави, Польща.

“Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь подумаю заспівати “Imagine”, був би “Кінець світу”, — написав Леннон.

Але “війна з Україною – це неймовірна трагедія”, – пояснив він. “Як людина і як художник, я відчував себе зобов’язаним відповісти найбільш значущим способом, який міг”.

Виступ завершив телевізійну акцію Європейського Союзу, яка зібрала 10,1 мільярда доларів державних, приватних і корпоративних готівки, призначених для допомоги біженцям.

Леннон не перший артист, який потрапив у заголовки газет, займаючись музикою на підтримку України.

Опівночі 8 квітня Pink Floyd – без Роджера Уотерса – випустили Hey Hey Rise Up, свою першу оригінальну музику за 28 років, для Гуманітарного фонду ООН в Україні.

Гітарист і співак Девід Гілмор розповів британському виданню Guardian, що його надихнув український музикант Андрій Хливнюк, який покинув тур своєї групи BoomBox по США, щоб битися в Україні.

Гілмор побачив у Instagram відео, на якому музикант у військовому спорядженні співає пісню протесту на Софійській площі в Києві, а потім відчув натхнення, щоб щось із цим зробити.

“Я подумав: це досить чарівно, і, можливо, я зможу щось зробити з цим”, – сказав Гілмор. “У мене є велика платформа, над якою [Pink Floyd] працювали всі ці роки. Це справді важка і неприємна річ — бачити цей надзвичайно божевільний, несправедливий напад великої держави на незалежну, мирну, демократичну націю”.