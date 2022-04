Про це інформує американське видання The New York Post.

“Сьогодні я вперше публічно виконав пісню свого тата Imagine, — написав 59-річний Леннон на YouTube. “Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося”.

Син співака і автора пісень, учасника ліверпульського гурту The Beatles Джона Леннона представив кавер-версію оди свого батька миру в рамках кампанії Stand Up For Ukraine, глобальної кампанії зі збору коштів, яка транслюється з Варшави, Польща.

“Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь подумаю заспівати “Imagine”, був би “Кінець світу”, — написав Леннон.

Але “війна з Україною – це неймовірна трагедія”, – пояснив він. “Як людина і як художник, я відчував себе зобов’язаним відповісти найбільш значущим способом, який міг”.

Виступ завершив телевізійну акцію Європейського Союзу, яка зібрала 10,1 мільярда доларів державних, приватних і корпоративних готівки, призначених для допомоги біженцям.

Леннон не перший артист, який потрапив у заголовки газет, займаючись музикою на підтримку України.

Опівночі 8 квітня Pink Floyd – без Роджера Уотерса – випустили Hey Hey Rise Up, свою першу оригінальну музику за 28 років, для Гуманітарного фонду ООН в Україні.

Гітарист і співак Девід Гілмор розповів британському виданню Guardian, що його надихнув український музикант Андрій Хливнюк, який покинув тур своєї групи BoomBox по США, щоб битися в Україні.

Гілмор побачив у Instagram відео, на якому музикант у військовому спорядженні співає пісню протесту на Софійській площі в Києві, а потім відчув натхнення, щоб щось із цим зробити.

“Я подумав: це досить чарівно, і, можливо, я зможу щось зробити з цим”, – сказав Гілмор. “У мене є велика платформа, над якою [Pink Floyd] працювали всі ці роки. Це справді важка і неприємна річ — бачити цей надзвичайно божевільний, несправедливий напад великої держави на незалежну, мирну, демократичну націю”.