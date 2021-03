Про це повідомляють #Букви.

Так, Чет Генкс повідомив про свою дивну ідею в Instagram. Її вже встигли назвати расистською, адже вираз “літо білого хлопця” перегукується із фразою з пісні темношкірої виконавиці Megan Thee Stallion “літо гарячої дівчини”.

“У мене таке відчуття, що це літо буде літом білого хлопця. Я не маю на увазі Трампа чи білих NASCAR-типу. Я кажу про себе, Jon B., білих хлопців типу Джека Харлоу, розумієте, що я маю на увазі? Дайте мені знати, чи можете ви, хлопці, бути послідовником цього, і готуйтеся”, – сказав Чет у відеозверненні до фоловерів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)



Існує ціла низка “правил”, які, на думку Чета, допоможуть послідовникам його концепції провести перший їхній сезон.

Учасникам програми заборонено носити сорочки, схожі на пледи. Вони мють бути замінені чорними або білими футболками.

“Хлопці, ви не може бути схожими на стіл для пікніка. Залиште їх удома”, – сказав Генкс-молодший.

Не можна робити покупки у Vineyard Vines (американський магазин із милим рожевим китом на логотипі, – ред.). У жодному разі не можна носити речі “кольору лосося”. Заборонено носити взуття Sperry, але дозволено взуття Jordan.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)



Не варто розслаблятися, адже Чет Генкс обіцяє ще більше правил.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)



Якщо ви подумали, що 30-річний син знаменитого актора на цьому зупинився, то це не так. Чет запустив лінійку літнього одягу для “білих хлопців”. Серед асортименту худі, шорти, футболки та багато іншого. До речі, ціни цілком демократичні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)



Соцмережі вибухнули жартівливими коментарями та мемами щодо дивної ідеї Чета Генкса. Найактивніше концепцію “Літа білого хлопця” обговорюють у Twitter.

On my way to white boy summer! pic.twitter.com/AIvCqAMptU — Human Rights Watch Watcher (@queeralamode) March 28, 2021

the founding fathers of white boy summer pic.twitter.com/CEKGRvKbyH — Alex (@spicycasserole) March 28, 2021

putting this on my vision board for white boy summer pic.twitter.com/lrsblaQhSf — haroId in paris (@gaysex420) March 29, 2021

HEARD IT WAS A WHITE BOY SUMMER pic.twitter.com/DNWxI1nPL3 — ItsTheReal (@itsthereal) March 28, 2021

how did chet hanks become the way he is with the parents he has like what is his origin story — bobby wasabi (@bIondiewasabi) March 28, 2021

chet hanks is exactly what suburban parents in 2007 thought would happen to their children if they let them listen to like half a lil wayne song — Trey Smith (@SlimiHendrix) March 27, 2021