Про це повідомляє американський канал CNN.

У документах суду США, які опинилися у розпорядженні CNN, зазначається, що юридичні документи були доставлені адвокату герцога Ендрю Бреттлеру (адвокатська фірма Lavely and Singer) у Лос -Анджелесі.

За даними міжнародного агентства Reuters, принц Ендрю погодився прийняти позов, але повинен відповісти до 29 жовтня.

Сина британської королеви принца Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві щодо Вірджинії Робертс Джуффре.

Потерпіла каже, що напади сталися в Лондоні, Нью -Йорку та на Віргінських островах США. При цьому принц Ендрю начебто знав, що вона була неповнолітньою. Їх познайомив уже покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн, коли їй було 17 років (це сталося близько 20 років тому).

61-річний Ендрю послідовно заперечував ці заяви, заявляючи у 2019 році:

“Цього не було. Я можу категорично сказати вам, що цього ніколи не було. Я не пам’ятаю, щоб я коли-небудь зустрічався з цією жінкою”.

Його адвокат Бреттлер назвав справу “безпідставною та потенційно незаконною”.

Юридична команда Ендрю раніше повідомляла, що його не повідомили належним чином про розгляд справи, попри те, що юридична група Джуффре запевняла, що документи були вручені в будинку принца у Віндзорі.

Минулого тижня окружний суддя США Льюїс Каплан схвалив запит юридичної групи Джуффре про пошук альтернативних засобів подання позову до Ендрю.

Суддя заявив, що “послуга захисника підсудного у США обґрунтовано розрахована на те, щоб сповістити обвинуваченого про зміст документів, вручених йому, незалежно від того, чи має його адвокат у США повноваження приймати їх від його імені”.

Один з адвокатів Джуффре, Девід Боїс, сказав, що тепер юристи можуть приступити до розгляду претензій потерпілої.

Юридична група принца Ендрю заявила, що не даватиме коментарів на запит CNN.

61-річний принц Ендрю є одним із найвідоміших людей, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Американського фінансиста в 2019 році звинуватили у сексуальній експлуатації десятків жінок і дівчат, наймолодшій з яких було 14 років.

У серпні 2019 року він був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку (США) (повідомлялося, що фінансист наклав на себе руки).

Епштейна вперше звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх ще в 2005 році. Тоді завдяки угоді зі слідством фінансист отримав лише 1,5 роки ув’язнення та вийшов на волю умовно-достроково.

Принцу Ендрю закидають те, що він продовжував дружити з Епштейном у 2010 році (вже після скандалу з експлуатацією неповнолітніх).

У 2019 році справу проти Епштейна відновили, і він був заарештований.