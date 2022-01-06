Про це повідомив американський журнал People.
Як зазначив медіаюрист Марк Стефанс, зазвичай у таких справах за вторгнення в особисте життя компенсація становить 75-125 тисяч фунтів стерлінгів. Однак те, що герцогиня обрала тільки номінальну суму, свідчить про слабкість її позиції у цьому аспекті справи.
Перемога Меган у суді була не стільки про відшкодування, скільки про її переконання.
У заяві від 2 грудня після ухвалення рішення герцогиня Сассекська зазначила, що хоча ця перемога є прецедентом, найважливішим є змінити таблоїдну індустрію, яка “приводить людей до жорстокості та отримує прибуток від брехні та болю”.
З першого дня я розглядала цей позов як важливу міру правильного проти неправильного. Відповідач ставився до нього як до гри без правил. Чим довше вони затягували це, тим більше могли перекручувати факти та маніпулювати громадськістю, роблячи просту справу надзвичайно заплутаною, щоб генерувати більше заголовків і продавати більше газет”, — наголосила Меган.
Видавець газети також погодився сплатити суму відшкодування збитків за порушення авторських прав. Mail on Sunday муситиме покрити 90% судових витрат Маркл, які можуть становити понад 1 мільйон фунтів.
- Принц Гаррі та Меган Маркл могли відмовитися від королівського титулу для сина Арчі, оскільки переживали через можливе цькування хлопчика в майбутньому.
- Герцогиня Сассекська Меган Маркл у відкритому листі спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі та лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру виступила за оплачувану відпустку по догляду за дитиною для обох батьків.
- Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас, вважає, що його дочка сильно змінилася і тепер кожен її крок можна пояснити тільки прагненням грошей.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.