Британський таблоїд The Mail on Sunday виплатить герцогині Сассекській Меган Маркл відшкодування у розмірі одного фунта за публікацію її особистого листа батькові, який вона надіслала в 2018 році.

Про це повідомив американський журнал People.

Як зазначив медіаюрист Марк Стефанс, зазвичай у таких справах за вторгнення в особисте життя компенсація становить 75-125 тисяч фунтів стерлінгів. Однак те, що герцогиня обрала тільки номінальну суму, свідчить про слабкість її позиції у цьому аспекті справи.

Перемога Меган у суді була не стільки про відшкодування, скільки про її переконання.

У заяві від 2 грудня після ухвалення рішення герцогиня Сассекська зазначила, що хоча ця перемога є прецедентом, найважливішим є змінити таблоїдну індустрію, яка “приводить людей до жорстокості та отримує прибуток від брехні та болю”.

З першого дня я розглядала цей позов як важливу міру правильного проти неправильного. Відповідач ставився до нього як до гри без правил. Чим довше вони затягували це, тим більше могли перекручувати факти та маніпулювати громадськістю, роблячи просту справу надзвичайно заплутаною, щоб генерувати більше заголовків і продавати більше газет”, — наголосила Меган.

Видавець газети також погодився сплатити суму відшкодування збитків за порушення авторських прав. Mail on Sunday муситиме покрити 90% судових витрат Маркл, які можуть становити понад 1 мільйон фунтів.