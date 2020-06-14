Таємниче зниклу гітару Прінса продадуть на аукціоні

Про це повідомляє Express.
Гітара Blue Angel була знайдена через 22 роки після її таємничого зникнення. Пурпурно-синій інструмент з незвичайним скульптурним верхом був однією з чотирьох гітар, які виготовили в 1984 році спеціально для Прінса. Він грав на ній під час турів Purple Rain і Saturday Night Live в 1984-85 роках.
На даний момент Blue Angel виставили на аукціон Julien’s Auctions. За неї планують виручити не менше 1 мільйона доларів.
ДОВІДКА. Прінс Роджерс Нельсон – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, автор пісень, композитор, продюсер, актор, режисер. Протягом більшої частини своєї кар’єри виступав під ім’ям Прінс, але використовував також і безліч псевдонімів. По всьому світу було продано більше 100 мільйонів копій його альбомів. Лауреат семи премій “Греммі”, премій “Оскар” і “Золотий глобус”. У 2004 році ім’я Прінса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.
- У серпні 2018 стало відомо, що 23 альбоми американського музиканта Прінса тепер доступні онлайн на YouTube, Spotify, Apple Music і інших сервісах. Загальний каталог включає близько 20 годин музики.