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Таємниче зниклу гітару Прінса продадуть на аукціоні

Улюблену гітару американського музиканта і співака Прінса продадуть на аукціоні.

Неділя, 14 червня 2020, 22:38

Про це повідомляє Express.

Гітара Blue Angel була знайдена через 22 роки після її таємничого зникнення. Пурпурно-синій інструмент з незвичайним скульптурним верхом був однією з чотирьох гітар, які виготовили в 1984 році спеціально для Прінса. Він грав на ній під час турів Purple Rain і Saturday Night Live в 1984-85 роках.

На даний момент Blue Angel виставили на аукціон Julien’s Auctions. За неї планують виручити не менше 1 мільйона доларів.

ДОВІДКА. Прінс Роджерс Нельсон – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, автор пісень, композитор, продюсер, актор, режисер. Протягом більшої частини своєї кар’єри виступав під ім’ям Прінс, але використовував також і безліч псевдонімів. По всьому світу було продано більше 100 мільйонів копій його альбомів. Лауреат семи премій “Греммі”, премій “Оскар” і “Золотий глобус”. У 2004 році ім’я Прінса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.

Теги: співак, аукцион, гитара, Принс

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