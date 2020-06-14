Таємниче зниклу гітару Прінса продадуть на аукціоні

Про це повідомляє Express.

Гітара Blue Angel була знайдена через 22 роки після її таємничого зникнення. Пурпурно-синій інструмент з незвичайним скульптурним верхом був однією з чотирьох гітар, які виготовили в 1984 році спеціально для Прінса. Він грав на ній під час турів Purple Rain і Saturday Night Live в 1984-85 роках.

На даний момент Blue Angel виставили на аукціон Julien’s Auctions. За неї планують виручити не менше 1 мільйона доларів.