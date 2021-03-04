«Таємничі рейси»: в Австралії продають авіаквитки з невідомим місцем призначення

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, в аеропортах країни стартував проєкт “Таємничі рейси”. Його унікальність полягає у тому, що пасажир купує авіаквиток, не знаючи кінцевого місця призначення.

Авіаперевізник Qantas, який став ініціатором проєкту, запевняє, що такі таємничі тури будуть одноденними. Час перельоту не перевищуватиме 2 години.

У компанії розповіли, що пасажири під час польоту зможуть спостерігати за траєкторією руху літака та вгадувати, куди вони прямують. Передбачається, що такі рандомні тури матимуть певну спеціалізацію. Наприклад, пасажир може випадково потрапити в гості до фермера, або на пляжну вечірку.

Наголошується, що тури формують за системою “all inclusive”. Пасажирам така спонтанна подорож з місцями в економкласі обійдеться у $577.

Нагадаємо, що уряд Австралії ухвалив рішення щодо подовження заборони на міжнародні поїздки ще на три місяці, тобто до 17 червня. Це пов’язано з пандемією коронавірусу.