Режисер фільму "Тор: Любов і Грім", фільмування якого завершилося напередодні, Тайка Вайтіті розповів, чи варто чекати п'ятої частини франшизи.

Про це повідомляє Hypebeast.

Режисер визнав, що, хоча він не впевнений у майбутньому Тора, прийдешній фільм — це той, яким він безмірно пишається.

“Хто знає, чи зробимо ми ще один після цього, але я виразно відчуваю, що ми вклали все — кожну ідею і кожну безглузду концепцію, жарт, трюк або персонажа — в цей фільм. Я дуже задоволений ним”, – сказав Вайтіті.

Він додав, що наступна частина може бути смішніше попередньої.

Прем’єра “Тор: Любов і грім” призначена на 11 лютого 2022 року.