«Так багато трапиться у 2021-му»: Конор МакГрегор втретє стане батьком

Боєць MMA Коннор МакГрегор у день Різдва поділився з прихильниками радісною звісткою – у нього народиться третя дитина.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, Конор привітав своїх підписників з Різдвом та опублікував сімейне фото з нареченою Ді Девлін та двома дітьми. Цікаво, що Ді тримає в руках знімок УЗД.

“Всіх з Різдвом, від моєї родини до вашої. Так багато всього трапиться в 2021-му”, — написав МакГрегор.

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Нагадаємо, що Конор і Ді разом вже понад 10 років. Лише у серпні цього року боєць освідчився коханій.

Пара виховує 3-річного сина Коннора-молодшого, а також 2-річну дочку Крою. У 2021 році вони стануть багатодітними батьками.

Крім того, 23 лютого МакГрегор повернеться в октагон боєм проти Дастіна Пор’є.

13 вересня ірландського бійця Конора МакГрегора звільнили без пред’явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.