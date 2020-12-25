Covid-19 Україна

оновлено 25.12.2020 о 17:02

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«Так багато трапиться у 2021-му»: Конор МакГрегор втретє стане батьком

Боєць MMA Коннор МакГрегор у день Різдва поділився з прихильниками радісною звісткою – у нього народиться третя дитина.

П’ятниця, 25 грудня 2020, 18:20

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, Конор привітав своїх підписників з Різдвом та опублікував сімейне фото з нареченою Ді Девлін та двома дітьми. Цікаво, що Ді тримає в руках знімок УЗД.

“Всіх з Різдвом, від моєї родини до вашої. Так багато всього трапиться в 2021-му”, — написав МакГрегор. 

 

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Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Нагадаємо, що Конор і Ді разом вже понад 10 років. Лише у серпні цього року боєць освідчився коханій.

Пара виховує 3-річного сина Коннора-молодшого, а також 2-річну дочку Крою. У 2021 році вони стануть багатодітними батьками.

Крім того, 23 лютого МакГрегор повернеться в октагон боєм проти Дастіна Пор’є.

  • 13 вересня ірландського бійця Конора МакГрегора звільнили без пред’явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.
  • Раніше ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, зірка змішаних єдиноборств Конор МакГрегор після завершення кар’єри відправиться в водний тур з княгинею Монако Шарлен.
Теги: багатодітний батько, дитина, МакГрегор, ММА

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