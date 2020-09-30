Відео опубліковано в Instagram Ваккі.

Пара знаходиться в очікуванні свого первістка. Але навіть на останніх терміну вагітності модель не відмовляє собі в задоволенні запально станцювати з коханим.

“Що б це не було, все, що у мене є, – твоє”, – написав “мільйонер-танцівник”.

Ролик італійської пари за день набрав 4,5 мільйона переглядів.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.