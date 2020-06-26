Цьому він присвятив пост в Instagram.

Джанлукка зазначив, що його підтягнуте тіло залишається таким не тільки завдяки танцям, але також і фізичним вправам.

На відео він показав, як зміцнює ноги під час спринтерського бігу, а також – як застрибує на метрову висоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Never give up!! Consistency! #gvlifestyle Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 22 Июн 2020 в 10:00 PDT

Також він зазначив, що від фізичних навантажень його організм отримує більше тестостерону.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.